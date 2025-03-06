«Пусть спит с ним в обнимку»: стали известны подробности предложения Зеленского о перемирии

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Предложенное Владимиром Зеленским «перемирие на море» не содержит никаких новых идей, так как в 2023 году Киев уже предлагал перемирие на Черном море в рамках зерновой сделки, и Россия выполнила все свои обязательства, в отличие от украинской стороны.
Об этом заявил высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах для телеграм-канала «Специально для RT».
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«Более того, очень скоро выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза украинского зерна, на самом деле вовсю используются для поставки на Украину оружия и боеприпасов. Уже после окончания действия зернового соглашения некоторые эти суда взлетели на воздух в результате сильной детонации. Вряд ли же это была пшеница (если только в воспаленных мозгах Зеленского)», — отметил собеседник телеканала.Источник также отметил, что похоже предложение было озвучено и в 2024 году, но так как оно предполагало лишь односторонние обязательства, российские МИД и Минобороны отказались.
«Ничего себе, новое предложение. Пусть беспокойно спит с ним в обнимку. Новизны никакой в нем нет», — подчеркнул он.Читайте также:
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Данил Пономарев