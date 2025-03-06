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«Пусть спит с ним в обнимку»: стали известны подробности предложения Зеленского о перемирии

Источник RT: предложенное Зеленским перемирие на море не содержит ничего нового
Фото: iStock/apagafonova

Фото: iStock/apagafonova

Предложенное Владимиром Зеленским «перемирие на море» не содержит никаких новых идей, так как в 2023 году Киев уже предлагал перемирие на Черном море в рамках зерновой сделки, и Россия выполнила все свои обязательства, в отличие от украинской стороны.
Об этом заявил высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах для телеграм-канала «Специально для RT».
«Более того, очень скоро выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза украинского зерна, на самом деле вовсю используются для поставки на Украину оружия и боеприпасов. Уже после окончания действия зернового соглашения некоторые эти суда взлетели на воздух в результате сильной детонации. Вряд ли же это была пшеница (если только в воспаленных мозгах Зеленского)», — отметил собеседник телеканала.
Источник также отметил, что похоже предложение было озвучено и в 2024 году, но так как оно предполагало лишь односторонние обязательства, российские МИД и Минобороны отказались.
«Ничего себе, новое предложение. Пусть беспокойно спит с ним в обнимку. Новизны никакой в нем нет», — подчеркнул он.
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Политолог раскрыл, как идут настоящие переговоры по Украине
Эксперт Караханов: реальные переговоры идут за кулисами, не в Овальном кабинете
06 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/YayaErnst

Овальный кабинет — это сцена, а реальные переговоры идут за кулисами, так как политика всегда была не только пространством реальных решений, но и спектаклей, предназначенных для широкой публики. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов, комментируя сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа тайно связалась с Владимиром Зеленским после конфликта в Белом доме.
«Такие «сливы» в прессу выполняют несколько функций. Во-первых, они позволяют скорректировать восприятие произошедшего: скандал уже состоялся, но за ним последовали дипломатические шаги, которые должны показать, что всё под контролем. Во-вторых, подобные публикации дают сигнал другим игрокам — как союзникам, так и оппонентам, что формальная сцена не отражает всей картины. В-третьих, это способ «подтолкнуть» Зеленского к нужной линии поведения», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь бывший советник конгресса США, политолог Джеймс Джатрас раскрыл суть выступления Трампа перед обеими палатами конгресса. В разговоре с «Известиями» аналитик отметил, что американский лидер намерен вернуть страну к нормальной жизни, переориентировать ее на внутренние проблемы. По его мнению, именно этого и ждут от Трампа избиратели.
«Знаете что? Большинству американцев нет до этого дела. Их не волнует Украина. Их не волнует Ближний Восток. Их не волнует Тайвань. Их волнует, сколько стоят яйца и убивают ли кого-нибудь на улице, потому что вокруг полно преступников. Вот на чем он хотел сосредоточиться. Это то видение, которое, по его словам, он имел в виду, говоря, что Америка вернулась. Но насколько он сможет воплотить это в жизнь, думаю, не знает даже он сам», — указал Джатрас.
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Потерял работу из-за конфликта на Украине, так и не обзавелся семьей и детьми: как сейчас живёт Сергей Бурунов
06 марта 2025, 16:30

Сергей Бурунов (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)

Актёра, пародиста Сергея Бурунова очень часто можно увидеть в кино и на телевидении. «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а ещё шоу «Большая разница» — и это только самые значимые роли и проекты артиста. Стоит также отметить, что Бурунов мастерски озвучивает голливудских актёров, самый яркий пример — роли Леонардо ди Каприо.
Сегодня артисту исполняется 48 лет. О новых проектах, личной жизни Сергея, а также о том, как конфликт на Украине в 2014 году повлиял на его актёрскую карьеру, читайте в материале «Радио 1».


Что ещё известно о карьере Бурунова



Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился в Качинском высшем военном авиационном училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «лётчик-инженер», но был отчислен за неуспеваемость. С 1997 по 1998 год — студент эстрадного отделения Государственного эстрадно-циркового училища имени М. Н. Румянцева. В 2002 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Марина Александровна Пантелеева).

В том же году состоялся дебют актёра в кино: он снялся в сериале «Кодекс чести». Затем последовали проекты «Эшелон», «Остров», «Отблески», «Без права на ошибку», «Краткий курс счастливой жизни», «Ищу жену с ребёнком».

Сергей Бурунов и Иван Янковский на съёмках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)

Популярность к Сергею Бурунову пришла после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», в котором он исполнил роль подполковника полиции Владимира Яковлева.
Стоит также отметить, что на протяжении пяти лет актёр участвовал в пародийной телепередаче «Большая разница». В 2024 году был ведущим вновь запустившегося шоу «Большая разница» (вёл 1 выпуск). Кроме этого, он являлся наставником команды пародистов в программе «Повтори!» и был ведущим телешоу «Форт Боярд».


Личная жизнь



Бурунов ни разу не был женат и не имеет детей. О своих романах он не рассказывает. Как утверждает сам актёр, причиной его несостоявшейся семейной жизни стала загруженность на съёмках.

В декабре 2023 года блогер Ида Галич в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала, что несколько раз ходила на свидания с Буруновым. В мае 2024 года на Премию Художественного театра актёр пришёл вместе с предпринимательницей Екатериной Леви. Они держались за руки и вместе покинули мероприятие, однако свои отношения не комментировали.

Лишился работы из-за украинского конфликта



Сергей Бурунов в интервью Юрию Дудю* (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утверждён в большой проект, но случились эти события, и это всё, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжёлыми», — отметил Бурунов.

Сергей Бурунов (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)

Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Бурунова многие считали пародистом, а не драматическим актёром, поэтому отказывали в серьёзных проектах.
«В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно „подсъёмывался“ два-три дня, четыре», — рассказывал он.


«Я без России не могу»



В феврале 2024 года на встрече со студентами РТУ МИРЭА Сергей Бурунов признался, что не может представить свою жизнь без России.
«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь всё, здесь люди. Когда был во Франции и вёл «Форт Боярд» в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актёр.
Также в шоу «Эмпатия Манучи» артист ответил на вопрос, что значит для него быть русским.
«Уважать свою близких, не врать им, уважать свою родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, прадедов, быть честным, <…> мразью не быть, добрее быть», —поделился своим мнением артист.


Чем сейчас занимается Сергей Бурунов



Сергей Бурунов продолжает сниматься в кино. Недавно вышел документальный сериал с его участием «Мама, мы – ЦСКА!», известно, что Сергей болеет за этот футбольный клуб. Также актёр снялся в фильме «Алиса в Стране чудес», который покажут в кинотеатрах в этом году.

Что касается работы на ТВ, Бурунова пригласили вести шоу «В темноте». Первый выпуск ожидается 16 марта.

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внесён Минюстом РФ в список иноагентов
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«Очередной контрнаступ»: стало известно, что происходит под Суджей
Pravda.Ru: ВСУ накапливают силы для очередного контрнаступления под Суджей
06 марта 2025, 16:21

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Курской области боевики ВСУ накапливают силы для очередной попытки контрнаступления на северо-восток под Суджей. Об этом пишет Pravda.Ru. Такое решение, как отмечается, весьма сомнительно из-за того, что ВС РФ держат под огневым контролем ключевую трассу снабжения, а рокадные дороги превращаются в кашу.
«Ситуация для ВСУ у Суджи стремительно ухудшается, они теряют не только населённики, но и контроль над всей логистикой. Теперь фронт давления на Юнаковку и Басовку удлинился, это создаёт условия для окружения неонацистов, брошенных командованием без поддержки», — отмечает издание.
При этом стало известно, сколько какие потери понес противник за все время вторжения ВСУ в Курскую область. Как сообщают argumenti.ru, украинская сторона лишилась более 65 тысяч военных, 384 танков, 295 БМП, 255 БТР и еще большего количества бронированных машин, автомобилей, артиллерийских орудий и РСЗО.
«За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА», — говорится в материале.
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«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
Военэксперт Матвийчук: глава «Вагнера» Пригожин хотел стать президентом России
06 марта 2025, 16:11

Евгений Пригожин (фото: РИА Новости)

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был амбициозным человеком и хотел замахнуться на пост президента России. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
«Пригожин был амбициозным человеком, у него были перспективы. Он хотел стать губернатором Ленинградской области. Наверно, он подумывал замахнуться на пост президента России. А если бы он им стал, то у него в руках как раз и была бы ядерная кнопка. Думаю, Лукашенко имел в виду именно это», — выразил мнение эксперт.
По его словам, Пригожин был двойственной личность, которая совмещала в себе как выдающиеся организаторские способности, так и огромные личные амбиции. Именно поэтому, считает Матвийчук, лидера ЧВК «Вагнер» нельзя оценивать мерками заурядных людей.

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«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского
Джигурда поблагодарил Зеленского за признание его угрозой безопасности Украины
06 марта 2025, 16:08

Никита Джигурда (РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актер Никита Джигурда обратился со словами благодарности к Владимиру Зеленского, с которым лично знаком и общался до его прихода к власти. В беседе с NEWS.ru он поблагодарил главу киевского режима за то, что был признан угрозой национальной безопасности Украины.
«Спасибо тебе, Володя Зеленский, что Джигурда признан угрозой национальной безопасности нацистской Украины. Потому что я русский поэт и артист. Для меня это такая награда», — заявил Джигурда.
Актер в шутку добавил, что Зеленский является единственным в мире евреем, который смог уничтожить такое количество украинских нацистов и наемников. По его словам, радикально настроенные украинцы нацистских взглядов не дают заключить перемирие с Россией, грозясь убийствами.
«Потому что в украинскую оккультную черную воронку кто стягивается? Жириновский гениально об этом говорил. Безбашенные и агрессивные, которые хотят воевать. Зеленский уничтожает нациков, загоняя их в самое пекло», — добавил Джигурда.
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