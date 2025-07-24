Следующая цель – «Артек»: военный эксперт объяснил атаку ВСУ на Сочи
ВСУ надеются посеять панику среди российских туристов, поэтому атакуют южные регионы, включая Сочи. Следующими целями могут стать детские лагеря «Сириус» и «Артек», заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что украинские войска уже несколько дней атакуют южные регионы России. Особенно сильно достаётся Ростовской области, где после ударов возникают серьёзные проблемы с движением поездов. Также показательным моментом является атака, которая последовала сразу же после завершения переговоров России и Украины в Стамбуле.
По словам Дандыкина, удары наносятся ради паники, которую Киев пытается посеять среди жителей и множества туристов.
Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Им удалось войти в слепую зону радаров, поскольку они находились на предельно малой высоте, заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
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