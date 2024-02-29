Путин: бизнес за два года направил миллиарды на поддержку СВО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что за два года проведения специальной военной операции российский бизнес отправил миллиарды рублей на поддержку военнослужащих.
Российский лидер отметил, что люди отправляют маскировочные сети и различные посылки из своих личных, порой даже скромных, запасов.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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«Это вклад в общую победу», — заявил глава государства.
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Алина Юрчак