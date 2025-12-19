Путин: у героев СВО очень большой потенциал для работы на гражданке
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что у героев СВО имеется значительный потенциал для трудоустройства в гражданском секторе.
Напоминаем, что глава государства 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается программа «Герои Подмосковья». Это региональный проект — продолжение федеральной инициативы «Время Героев».
«Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
