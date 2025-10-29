Достижения.рф

Военэксперт Кнутов объяснил крупную атаку на Брянск

Военэксперт Кнутов связал атаку ВСУ на Брянск со скорой сдачей городов Украины
Фото: iStock/Diy13

Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.



Киев испытывает серьёзные трудности на передовой и предпринимает шаги, чтобы вызвать недовольство среди россиян. Кнутов отметил, что Украина в настоящее время пытается выявить слабые места, чтобы нанести значительный ущерб мирному населению.

По его словам, Киев стремится оказать влияние на общественное мнение в России, оказывая давление на руководство страны для достижения мира на условиях, предложенных Западом.

«На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает», — заключил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0