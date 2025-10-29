29 октября 2025, 12:58

Военэксперт Кнутов связал атаку ВСУ на Брянск со скорой сдачей городов Украины

Фото: iStock/Diy13

Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.





Киев испытывает серьёзные трудности на передовой и предпринимает шаги, чтобы вызвать недовольство среди россиян. Кнутов отметил, что Украина в настоящее время пытается выявить слабые места, чтобы нанести значительный ущерб мирному населению.



По его словам, Киев стремится оказать влияние на общественное мнение в России, оказывая давление на руководство страны для достижения мира на условиях, предложенных Западом.





«На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает», — заключил эксперт.