Военэксперт Кнутов объяснил крупную атаку на Брянск
Военэксперт Кнутов связал атаку ВСУ на Брянск со скорой сдачей городов Украины
Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Киев испытывает серьёзные трудности на передовой и предпринимает шаги, чтобы вызвать недовольство среди россиян. Кнутов отметил, что Украина в настоящее время пытается выявить слабые места, чтобы нанести значительный ущерб мирному населению.
По его словам, Киев стремится оказать влияние на общественное мнение в России, оказывая давление на руководство страны для достижения мира на условиях, предложенных Западом.
«На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает», — заключил эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.