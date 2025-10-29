Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение суток российские войска ликвидировали до 220 солдат ВСУ, уничтожили одну боевую бронированную машину, шесть транспортных средств, американскую гаубицу М777 калибра 155 мм и станцию радиоэлектронной борьбы.
По информации силовиков, Вишневое являлось значительным укрепрайоном противника. В ходе успешной операции освобождено и зачищено около 300 зданий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: