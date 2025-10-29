Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области

29 октября 2025, 13:07

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.