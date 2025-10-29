Сотни украинцев ежемесячно гибнут при попытках сбежать из страны от ТЦК
Сотни украинцев ежемесячно гибнут при попытках сбежать из страны, избегая мобилизации и ТЦК. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, ежедневно в Румынию пытаются попасть более 50 человек, но добраться удаётся не всем — многие тонут в реке Тисе или теряются в горах.
Побег стоит около 20 тысяч долларов. За 10 тысяч перебежчиков довозят до границы, ещё семь тысяч берут за переправу через реку. Переход через леса обходится дешевле, но требует больше времени. Подготовка к бегству занимает около месяца: «кураторы», часто бывшие военные, снимают жильё, следят за пограничниками и ведут небольшие группы из 3–10 человек.
После перехода границы украинцы сдаются румынской полиции и попадают в центры для беженцев. По оценкам источников, число погибших при побегах исчисляется сотнями ежемесячно.
