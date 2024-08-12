Путин допустил новые атаки ВСУ на приграничье РФ

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Президент России Владимир Путин допустил, что ВСУ могут предпринять попытки атаковать приграничные территории РФ. Об этом он говорил на совещании по ситуации в Курской области.
«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому, если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — отметил Путин.
При этом глава Брянской области Александр Богомаз доложил, что в настоящее время ситуация в регионе стабильная, однако увеличивается число обстрелов мирного населения со стороны ВСУ.
Президент поручил брянскому губернатору подготовить все силовые службы к любому развитию событий.
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Элина Позднякова