Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной

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Судьба жителей 28 населенных пунктов Курской области, оккупированных ВСУ, в настоящее время не известна. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Ситуация в регионе остаётся сложной, под контролем противника сейчас 28 населённых пунктов. Судьба находящихся в них двух тысяч человек остаётся неизвестной», — сообщил Смирнов Путину.
На сегодняшний день из приграничных районов выехала 121 тысяча местных жителей. Всего планировалось вывезти порядка 180 тысяч человек.
С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 121 человек, еще 12 погибли.
По данным Смирнова, на территории региона в настоящее время продолжают действовать вражеские ДРГ.
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Элина Позднякова