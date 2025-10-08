Силы ПВО ночью уничтожили 53 беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО успешно уничтожили 53 украинских беспилотника за одну ночь. Информация поступила от МО РФ.
Оборонное ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что в период с 23:00 7 октября до 7:00 8 октября силы ПВО перехватили и нейтрализовали дроны, которые атаковали девять регионов страны. Наибольшее количество беспилотников сбили над Белгородской областью — 28 аппаратов.
Воронежская область столкнулась с атакой 11 дронов, а Ростовская область — с шестью. По два беспилотника уничтожили над Брянской и Курской областями. Один аппарат нейтрализовали над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
