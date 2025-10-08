Лебедев: в Черниговской области в районе аэродрома с F-16 прогремели взрывы
На Украине в Черниговской области прогремели взрывы в районе военного аэродрома, пишет РИА Новости.
Информация поступила от координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Прилуки/район (Черниговская область) 21.10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома. Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже F-16», — сообщил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
