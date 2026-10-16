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Путин: ЛНР находится полностью под контролем ВС РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Луганская Народная Республика находится полностью под контролем ВС РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.



По словам главы государства, с начала года удалось освободить около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 310 населённых пунктов. Путин подчеркнул, что продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения идёт успешно.

После того как ВСУ вторглись в Курскую область, перед армией РФ была поставлена задача не только вытеснить противника с российских земель, но и создать зону безопасности на сопредельной территории, отметил президент. ВС России стремятся обеспечить полную безопасность приграничных регионов РФ, добавил Путин.

Екатерина Коршунова

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