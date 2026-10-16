Путин: ЛНР находится полностью под контролем ВС РФ

16 октября 2026, 18:57

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Луганская Народная Республика находится полностью под контролем ВС РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.