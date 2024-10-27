Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах вглубь России

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент Россией Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу того, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ будет означать, что НАТО воюет с Москвой. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам Путина, РФ должна будет принять ответные решения, если разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь российской территории будет дано украинским войскам. Президент отметил, что, кроме вопроса разрешения, важно то, что ВСУ не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.
Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Великобритания не поддерживает нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Великобритания не поддерживает нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова