Путин: мобилизация в России не планируется

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova
Мобилизации в РФ не планируется, поскольку в ней нет необходимости. Об этом в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил глава государства Владимир Путин.
Он отметил, что в прошлом году в военкоматы пришло 300 тысяч человек и заключило контракт, а в текущем году уже более 160 тысяч.
Кроме того, Путин добавил, что в зоне спецоперации российские военные постепенно выдавливают украинских неонацистов с территории Донбасса. ВС РФ уже освобождены 880 квадратных километров и 47 населенных пунктов.
Генштабом разработан план, который обязательно выполнят. Путин резюмировал, что здоровье бойцов в приоритете, несмотря на то, что скорость тоже имеет значение.
Читайте также:
Путин рассказал об успехах России в зоне СВО
Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей
Путин: США должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов
ПМЭФ-2024
Кроме того, Путин добавил, что в зоне спецоперации российские военные постепенно выдавливают украинских неонацистов с территории Донбасса. ВС РФ уже освобождены 880 квадратных километров и 47 населенных пунктов.
Генштабом разработан план, который обязательно выполнят. Путин резюмировал, что здоровье бойцов в приоритете, несмотря на то, что скорость тоже имеет значение.
Читайте также:
Путин рассказал об успехах России в зоне СВО
Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей
Путин: США должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов
Никита Кротов