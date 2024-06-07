Путин рассказал об успехах России в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Российские войска постепенно выдавливают ВСУ с территории Донбасса.
Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По его словам, военные РФ уже освободили 47 населенных пуктов и 880 квадратных километров.
Президент заявил, что Генштаб разработал план действий, который будет выполнен. Владимир Путин подчеркнул, что скорость имеет значение, но здоровье военнослужащих важнее.
Сегодня российские военные освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
Читайте также:
Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине
Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации
Путин: В Госсовете России создадут комиссию по развитию Арктики и Севморпути
По его словам, военные РФ уже освободили 47 населенных пуктов и 880 квадратных километров.
Президент заявил, что Генштаб разработал план действий, который будет выполнен. Владимир Путин подчеркнул, что скорость имеет значение, но здоровье военнослужащих важнее.
Сегодня российские военные освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
Читайте также:
Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине
Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации
Путин: В Госсовете России создадут комиссию по развитию Арктики и Севморпути
Артем Кузьмин