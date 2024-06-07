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Путин рассказал об успехах России в зоне СВО

Путин: военные РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км
07 июня 2024, 18:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российские войска постепенно выдавливают ВСУ с территории Донбасса.
Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, военные РФ уже освободили 47 населенных пуктов и 880 квадратных километров.



Президент заявил, что Генштаб разработал план действий, который будет выполнен. Владимир Путин подчеркнул, что скорость имеет значение, но здоровье военнослужащих важнее.

Сегодня российские военные освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.

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#россия
#путин
#рф
Российский танкист рассказал о результативности Т-80
Танкист Белый: танки Т-80 результативно поражают западную технику
07 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские танки Т-80, используемые в рамках специальной военной операции, демонстрируют высокую эффективность в борьбе с западной бронетехникой. Офицер с позывным Белый в интервью «АиФ» поделился своими впечатлениями об этой машине.
«Т-80 — надежный и хороший танк. Он успешно уничтожает натовскую технику. В нашем батальоне было несколько случаев, когда мы поражали американский "Брэдли" и немецкую БМП с помощью Т-80. Также мы активно применяем станции радиоэлектронной борьбы против дронов-камикадзе», — рассказал Белый.
Кроме систем радиоэлектронной борьбы, танки Т-80 оснащаются решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе.

Отличительной особенностью Т-80 является единая газотурбинная силовая установка. Модернизированные версии Т-80БВМ дополнительно оснащены динамической защитой «Реликт», современным прицелом наводчика «Сосна-У» и улучшенным двигателем.

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Байден попросил прощения у Зеленского
Байден извинился перед Зеленским из-за задержки военной помощи Украине
07 июня 2024, 16:35

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Прошу прощения за те недели, когда было неясно, что будет с финансированием... У нас были трудности с принятием соответствующего законопроекта», — заявил Байден во время встречи с Зеленским во Франции.
Американский президент объяснил, что ряд консервативных конгрессменов блокировали принятие проекта о помощи Украине. Он также вновь подтвердил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о предоставлении средств на помощь союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань. В частности, Украине выделяется около $61 млрд на военную поддержку.

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ВС РФ уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря
07 июня 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Российские войска уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что вражескую технику ликвидировали, примерно, в 15:00 по московскому времени.

«7 июня около 15:00 мск в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны докладывали об освобождении российской армией населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики. ВС РФ поразили живую силу, а также технику 14 соединений украинских националистов.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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Москва захотела от Еревана список якобы погибших в Буче граждан
Захарова призвала Ереван предоставить список якобы погибших в Буче граждан
07 июня 2024, 15:21

Фото: МИД РФ

Москва обратилась к Еревану с просьбой предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем, что армянская сторона, официальная армянская делегация передаст нам список этих людей», — подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что на протяжении двух лет российская сторона не может получить список предполагаемых жертв в Буче. По словам Захаровой, такие данные не предоставляются и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Весной 2022 года украинские власти и несколько иностранных СМИ опубликовали снимки с телами людей, лежащими на улицах Бучи после ухода российских войск из города. Минобороны РФ отвергло обвинения в причастности российских Вооруженных сил к этим событиям, назвав их провокацией.

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Военный психоз: Орбан сделал жёсткое заявление об отправке войск Запада на Украину
Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это вопрос решён
07 июня 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Если Запад говорит о возможной отправке своих войск на помощь Киеву, значит, этот вопрос уже решён. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — ред.) сообщаете о чем-то, как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины», — заявил Орбан.

Ранее французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.

Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

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#запад
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МО: ВС РФ освободили Парасковиевку в ДНР
07 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.

Помимо этого, противник потерял до 2835 военнослужащих, 29 автомобилей, 14 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Аналитик Шурыгин допустил появление иностранных наёмников для Mirage
07 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/TebNad

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после передачи Францией Украине модернизированных многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 для их управления могут найти и привлечь иностранных наёмников.
«Истребители, достаточно сложные в эксплуатации, как любая французская техника, требуют очень высокого качества подготовки. Скорее всего, в этом случае вполне возможно, что французы могут попытаться найти для этих истребителей лётчиков среди тех стран, которые эти истребители когда-то эксплуатировали. Условно говоря, наёмников», — пояснил в беседе с RT Шурыгин.

Тем не менее потери украинской армии, в том числе западных вооружений, отмечает и пресса Запада. Как передают argumenti.ru, например, ресурс The Eurasian Times отмечает вопиющие показатели потерь на Украине танков, переданных западными странами.

Ранее сообщалось, что российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов. После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.

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#удар
#истребители
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«Земля залита русской кровью»: В РФ объяснили Макрону, почему переговоры сейчас невозможны
Военэксперт Баранец: переговоры с ВСУ будут только на условиях России
07 июня 2024, 14:27

Фото: РИА Новости / Стрингер

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон. По его заявлению, «мир не может означать капитуляцию Украины».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал такое заявление президента Франции огромной глупостью.

«Макрон сморозил огромную глупость, что переговоры, если будут, то на условиях Украины. Я отвечу ему русской глупостью: если переговоры когда-то и будут, то только на условиях России. Вот так, Макрон, и кушай теперь собственную глупость. О переговорах ведет речь страна, которая проигрывает, которая вымаливает мира. Россия не принадлежит к такой стране. Мы не вымаливаем мира. Мы просто даем сигнал, что мы не против переговоров, а на каких условиях, это мы будем диктовать», — отметил военный обозреватель.

Несмотря на все предположения, эксперт отметил, что не видит возможности таких переговоров и считает их неуместными в текущей обстановке.
«Какие могут быть переговоры, если Зеленский создал указ, запрещающий вести любые переговоры? Какие могут быть переговоры, если у нас ДНР И ЛНР не полностью освобождены, если у нас Запорожская и Херсонская области по половине контролируются. У нас впереди не решено, пойдем ли мы на Одессу или на Николаев. Какие переговоры? Это что за огрызки мы будем вести? Мы украинскую землю уже на полтора метра русской кровью полили за время СВО. Переговоры, о которых говорит Макрон, это повод для слабых. Мы себя таковыми не чувствуем», — заявил специалист.

По словам полковника в отставке, Россия давно дала базу для переговоров, которая определяет и безъядерный статус, присутствие иностранных баз, количество войск и силовых структур.

«Если бы Киев это принял, он бы не понес такие потери. Мы от таких пунктов не отказываемся. У нас слишком много дел на Украине, мы никогда себе этого не позволим. Сейчас не время для компромиссов. Нам нужно создать буферную зону и спасать Белгородскую область, нам нужно решать вопрос с Харьковом. Переговоры — это в картофельных рядах на рынке, где бабушки могут обсуждать, за сколько им картошку продавать», — сказал собеседник.

Виктор Баранец уверен, что, если и стоит выдвигать гипотезы о переговорах, то только на условиях России.

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Стало известно, каким оружием ВСУ ударили по Луганску
Минобороны РФ: Украина применила ракеты ATACMS для удара по Луганску
07 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/Binnerstam

Украина ударила по Луганску дальнобойными американскими ракетами ATACMS, всего было выпущено пять ракет, из которых четыре удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

При этом уточняется, что российские системы ПВО сбили четыре из пяти выпущенных ракет. Последняя повредила два многоквартирных дома. В результате вражеской атаки, предварительно, пострадали не менее 20 человек, в том числе дети.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. По данным МЧС, три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов после ракетного удара ВСУ.

По данным военкора Евгения Поддубного, три человека погибли и 35 ранены, включая троих детей. Таковы предварительные данные последствий ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Луганска.

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Украина уже начала бить американским оружием по России

Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по РФ
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