Путин назвал ключевую задачу для страны

Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России
Укрепление суверенитета и безопасности государства остаётся для России приоритетом. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с избранными губернаторами.



По его словам, важную роль в достижении этой цели играет вклад регионов в развитие оборонно‑промышленного комплекса. Президент назвал приоритетной задачей поддержку участников и ветеранов СВО и их семей, рекомендовав привлекать их к работе в органах власти.

Путин отметил, что сентябрьские выборы прошли при высокой явке, и подчеркнул: главной мерой эффективности власти является оценка избирателей. Он поздравил новоизбранных глав регионов и пожелал им успехов, добавив, что масштаб стоящих задач и текущие вызовы требуют более высокой квалификации управленческих кадров и совершенствования системы власти.

Ранее, 26 сентября, президент выделял важность устойчивости политической системы и отмечал, что её понимание россиянами подтверждается результатами выборов, состоявшихся 12–14 сентября.

