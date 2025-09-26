Путин назвал ключевую задачу для страны

26 сентября 2025, 20:16

Путин назвал ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Укрепление суверенитета и безопасности государства остаётся для России приоритетом. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с избранными губернаторами.