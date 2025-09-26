Путин назвал ключевую задачу для страны
Укрепление суверенитета и безопасности государства остаётся для России приоритетом. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеовстрече с избранными губернаторами.
По его словам, важную роль в достижении этой цели играет вклад регионов в развитие оборонно‑промышленного комплекса. Президент назвал приоритетной задачей поддержку участников и ветеранов СВО и их семей, рекомендовав привлекать их к работе в органах власти.
Путин отметил, что сентябрьские выборы прошли при высокой явке, и подчеркнул: главной мерой эффективности власти является оценка избирателей. Он поздравил новоизбранных глав регионов и пожелал им успехов, добавив, что масштаб стоящих задач и текущие вызовы требуют более высокой квалификации управленческих кадров и совершенствования системы власти.
Ранее, 26 сентября, президент выделял важность устойчивости политической системы и отмечал, что её понимание россиянами подтверждается результатами выборов, состоявшихся 12–14 сентября.
