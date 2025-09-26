Путин выразил соболезнования жене и матери Кеосаяна в связи с его смертью
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства обратился к жене покойного, журналистке Маргарите Симоньян, и его матери, Лауре Геворкян.
«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — написал он.Путин назвал Кеосаяна необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все искренне любили. Президент отметил, что режиссер многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны своими работами.
«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху – всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — заключил он.Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября, не выходя из комы, в которую впал в конце прошлого года. Телеведущему было 59 лет. Подробнее о последних мгновениях его жизни — в материале «Радио1».