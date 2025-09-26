Путин выразил соболезнования жене и матери Кеосаяна в связи с его смертью

26 сентября 2025, 17:56

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.





Глава государства обратился к жене покойного, журналистке Маргарите Симоньян, и его матери, Лауре Геворкян.

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — написал он.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху – всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — заключил он.

в

«Радио1».