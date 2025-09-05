Путин отметил важную деталь в решении вопросов безопасности Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности Украины невозможно решать без оглядки на безопасность самой России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Российский лидер подчеркнул, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать способы обеспечения собственной безопасности, однако без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются.
Путин добавил, что при переговорах по украинскому конфликту гарантии безопасности должны быть учтены как для Украины, так и для России.
10-й Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
