Путин отметил важную деталь в решении вопросов безопасности Украины

05 сентября 2025, 09:56

Путин: вопросы безопасности Украины нельзя решать без оглядки на безопасность РФ

Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности Украины невозможно решать без оглядки на безопасность самой России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).