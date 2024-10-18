Пленный боевик ВСУ раскрыл, где их готовили для нападения на Курскую область

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Украинских боевиков для нападения на Курскую область готовили в Польше, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Виталий Озимов.
«Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область», — пояснил он.Озимов добавил, что предстоящую цель долго скрывали от рядового состава, а сам собеседник узнал об этом чуть больше месяца назад, 4 сентября. Озимов родился в 1994 году, по воинской специальности является водителем-сапером.
Ранее один из военнопленных боевиков ВСУ дал характеристику армии и офицерам Украины.
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Никита Кротов