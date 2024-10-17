«Ростех»: ВСУ кустарным способом пытаются оснастить танки «мангалами»

Фото: РИА Новости
ВСУ, лихорадочно пытаясь установить на поставляемые им западные танки «мангалами» для защиты от беспилотников, перенимают российский опыт. В российскую армию бронированная техника поступает уже с такой защитой.
Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Ранее издание The Business Insider сообщало, что украинские военные пытаются скооперироваться с местным бизнесом, чтобы оснастить поступающие танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решётками для защиты от дронов.
В госкорпорации напомнили, как на Западе поначалу смеялись над «мангалами» на российских танках. Теперь же украинцы лихорадочно пытаются сами установить на свои бронемашины защиту от беспилотников.
Специалисты «Ростеха» подчеркнули, что российские военные инженеры быстро переняли солдатское ноу-хау — так называемые «мангалы». Теперь это простое и недорогое решение надёжно защищает десятки единиц техники от противотанковых ракет, дронов и других средств поражения, а главное они сохранили сотни жизней российских бойцов.
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В госкорпорации напомнили, как на Западе поначалу смеялись над «мангалами» на российских танках. Теперь же украинцы лихорадочно пытаются сами установить на свои бронемашины защиту от беспилотников.
Специалисты «Ростеха» подчеркнули, что российские военные инженеры быстро переняли солдатское ноу-хау — так называемые «мангалы». Теперь это простое и недорогое решение надёжно защищает десятки единиц техники от противотанковых ракет, дронов и других средств поражения, а главное они сохранили сотни жизней российских бойцов.
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Александр Бойцов