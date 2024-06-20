На Западе раскрыли условия перемирия на Украине

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Соблюдение полной секретности станет ключом к успеху переговоров о мире по Украине. Об этом информирует чешское издание Lidovky.
«Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо», — пишет автор издания.Он отметил, что швейцарский саммит не приблизил мирные переговоры. По его мнению, он не стал платформой для откровенных обсуждений, а также «для реальных и при этом дипломатичных идей».
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии РФ. Участники мероприятия не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.
Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине. По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова