Путин: нейтральный статус Украины остаётся среди целей России

01 октября 2026, 21:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал нейтральный статус Украины одной из целей России. Он выступил с этим заявлением на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».