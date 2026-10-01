Путин: нейтральный статус Украины остаётся среди целей России
Президент России Владимир Путин назвал нейтральный статус Украины одной из целей России. Он выступил с этим заявлением на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, Москва всегда воспринимала Украину как нейтральное государство. Однако позже украинские власти внесли в конституцию пункт о стремлении вступить в НАТО.
Говоря о боевых действиях в зоне специальной военной операции, Владимир Владимирович указал, что российские войска добиваются успехов. Президент РФ подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно.
За сентябрь российские силы освободили 1301 квадратный километр, и это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Темп нарастает. Однако, по словам Путина, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия, причём лучше с помощью переговоров.
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