Россия пообещала предупреждать мирных граждан перед ударами «Орешником»

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Россия будет заранее предупреждать мирных жителей об ударах гиперзвуковыми системами, такими как «Орешник», по территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
По словам президента, информация о предстоящих ударах будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам из дружественных стран, находящимся в опасных зонах. Он подчеркнул, что эти предупреждения будут публичными и открытыми.
Путин отметил, что публикация подобных данных не ставит под угрозу эффективность гиперзвуковых ракет, поскольку вражеские системы ПВО все равно не способны их перехватить.
Россия, таким образом, стремится минимизировать риски для гражданского населения, выбирая цели для поражения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения.
Читайте также:
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
Путин отметил, что публикация подобных данных не ставит под угрозу эффективность гиперзвуковых ракет, поскольку вражеские системы ПВО все равно не способны их перехватить.
Россия, таким образом, стремится минимизировать риски для гражданского населения, выбирая цели для поражения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения.
Читайте также:
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
Мария Моисеева