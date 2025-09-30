Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения с новыми регионами
Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем воссоединения страны с новыми регионами. Видеообращение распространила пресс-служба Кремля.
В своей речи глава государства напомнил о величии и сплоченности России. Он сказал, что три года назад произошло историческое событие, которое определило будущее Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, – поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — заявил Путин.Осенью 2022 года состоялись референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. 30 сентября в Кремле прошла официальная церемония, на которой Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.