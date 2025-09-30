Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения с новыми регионами

30 сентября 2025, 00:44

Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем воссоединения страны с новыми регионами. Видеообращение распространила пресс-служба Кремля.





В своей речи глава государства напомнил о величии и сплоченности России. Он сказал, что три года назад произошло историческое событие, которое определило будущее Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.



«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, – поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — заявил Путин.