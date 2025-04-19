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Путин объявил пасхальное перемирие

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Верховный Главнокомандующий объявил о том, что Россия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям.

Путин приказал российским военнослужащим в указанный период прекратить все боевые действия. При этом он выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Вместе с тем, лидер подчеркнул, что ВС РФ всё равно должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

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ВС РФ освободили 99,5% территории Курской области, доложил Герасимов
19 апреля 2025, 17:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили большую часть территории Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что основная часть территорий Курской области, на которых было совершено вторжение ВСУ, освобождена. Речь идёт о 1 260 квадратных километрах, что составляет 99,5% территории.

Также в ходе встречи в Кремле Герасимов доложил о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Путин объявил пасхальное перемирие и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили, что Украина никогда не станет частью НАТО
Келлог: Украина не войдёт в состав НАТО
19 апреля 2025, 17:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления страны в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Чиновник заявил, что эта мысль не нова, поскольку она была впервые озвучена ещё в 2008 году, когда посол США в России Уильям Бернс сообщил госсекретарю США Кондолизе Райс о недостижимости этой цели.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп также сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского. Глава государства считает, что украинский конфликт начался как раз из-за стремления властей страны в альянс.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон представил союзникам во время встречи в Париже предложения по украинскому урегулированию. В их числе был и отказ от обсуждения возможности вступления Украины в НАТО, и ослабление санкций против России. Кроме того, в проекте предлагается оставить под контролем РФ все освобожденные ею в ходе СВО территории. Дальнейшее обсуждение этих планов состоится на предстоящей неделе с Лондоне.

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«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов»: актриса Мария Машкова о жизни в США и отличных от всех взглядах на СВО
19 апреля 2025, 15:54

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Российская актриса театра и кино Мария Машкова 19 апреля отметила свой 40-летний юбилей. Звезда кино широко известна публике как дочь народного артиста России Владимира Машкова, а также ярая противница СВО. По идейным соображениям Мария разругалась с семьей и уехала жить в Америку. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Успешная карьера в РФ


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова, будучи дочерью актеров, рано вышла на большую сцену. Уже в 7-летнем возрасте девочка играла в спектакле «Виктория» на сцене театра имени Владимира Маяковского. А в старших классах Машкова на правах взрослой актрисы демонстрировала своё мастерство в постановке «Строитель Сольнес», основанной на пьесе Генрика Ибсена. В 2006 году после окончания Щукинского училища актриса стала частью труппы знаменитого театра «Ленком».

Свою карьеру в кино Мария Машкова также начала в раннем возрасте, дебютировав в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса», который являлся адаптацией известной повести Фрэнсис Бернетт. Через год актриса снова появилась на экране в комедии «Мама, не горюй».

В 2000 году Машкова приняла участие в мелодраме Валерия Ахадова «Женщин обижать не рекомендуется», где её партнерами стали такие известные актеры, как Валерий Гаркалин и Вера Глаголева. В 2002 году она имела возможность поработать с Александром Абдуловым на съемках многосерийного проекта «NEXT 2». Однако настоящую популярность Мария обрела в 2005 году, когда вышел сериал «Не родись красивой», где она сыграла секретаря Марию Тропинкину в компании «Зималетто». Этот проект позволил ей выйти из тени знаменитого отца и продемонстрировать свои способности.

Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 55 работ в кино, среди которых можно выделить ленты «Котейка», «Идеалист», «Окаянные дни», «Любить нельзя ненавидеть», «Идеальный брак».

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СВО, как последняя капля


Александр Слободяник и Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова с 2009 года состоит в браке с Александром Слободяником. Супруг является потомком известного советского пианиста Александра Слободяника старшего, который в свое время эмигрировал в Штаты. Сын счел возвращение на родину лишённым смысла и продолжил жить в США.

После свадьбы Машкова присоединилась к нему, периодически отлучаясь на съемки в Россию. Однако все изменилось с началом СВО. Мария назвала происходящее немыслимым и яро осудила действия правительства страны. Владимир Машков просил дочь одуматься, «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство», на что Мария пожелала ему оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — писала актриса в соцсетях.

После скандала в 2022 году актриса оборвала связь с семьей, которая по ее мнению заняла совсем не правильную политическую позицию. Бабушка актрисы считает, что разум внучки затуманен пропагандой, а дядя и вовсе называет ее просто предательницей.


Гражданка США


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

В ноябре 2023 года Машкова поделилась с подписчиками новостью о получении гражданства США. Также она изменила своё имя: отказалась от отчества, и теперь её зовут просто Маша Машкова.

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного. Раньше я была Мария Владимировна Машкова, отныне я новый человек - Маша Машкова», — писала актриса.

Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»
Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»

О жизни в Америке


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова давно жила на две страны и с большим трудом привыкала к жизни в Америке. В интервью с молдавским журналистом актриса призналась, что США поначалу ее пугали.

«Когда уезжала оттуда, то прямо выдыхала. Потому что в Америке было очень сложно и страшно. А в Россию приезжаешь, тебе: "Здравствуйте, Машенька. До свидания, Машенька. Кофейку?" Я успокаивалась. Приезжала в Америку и такая: "Нет, здесь страшно. Ты что, хочешь, чтобы я сейчас кофе разливала и ходила опять по пробам? Не-е-т!"», — вспоминала Мария.

Но, окончательно оборвав отношения с родиной, Машкова вынуждена была научиться жить за океаном. Покорение Голливуда оказалось сложной задачей. Однако ей удалось пробиться в несколько зарубежных картин: «For All Mankind», «Lady in the Lake», «Limonov: The Ballad of Eddie», само собой, в качестве актрисы второстепенных ролей.

«Какие гонорары в Голливуде? Могу сказать, что я как начинающая получаю в Америке сейчас как вообще не начинающая в России. Но есть свои минусы. Много налогов. Косметология дороже. Непонятно, к кому пойти. Знаешь, какой у меня был косметолог в России? Отличный. Всех потеряла. За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать всё агентам, менеджерам. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья. Мы живем в Лос-Анджелесе. Дети учатся в бесплатной школе, но для этого мы арендуем квартиру в хорошем районе, где достаточно дорогое жилье. Можешь уехать в район подешевле, но возникнет вопрос, куда отправлять детей учиться», — жаловалась Мария в одном из интервью.

Основным источником дохода для семьи Машковой по-прежнему служит магазин музыкальных инструментов, принадлежащий мужу. Но актриса не оставляет надежд построить карьеру в Штатах, заверяя публику, что возвращаться в Россию не собирается.


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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
19 апреля 2025, 14:56

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские военные нанесли групповой комбинированный удар по месту проведения испытаний нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Атака проводилась с использованием высокоточного оружия наземного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесён вечером 18 апреля. В результате было нанесено огневое поражение месту дислокации ОТРК «Сапсан». Установки были доставлены на полигон для проведения испытаний. Кроме того, уничтожены норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. В обязанность их расчётов входило прикрытие «Сапсанов» от атак с воздуха.

Все цели ударов достигнуты, намеченные военные объекты противника уничтожены, заключили в Минобороны РФ.

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#минобороны рф
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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР
19 апреля 2025, 13:42

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке новостей из зоны СВО.
Отмечается, что село было взято под контроль бойцами подразделения группировки войск «Юг», которые нанесли поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ и осуществили успешные наступательные операции.

Ранее в этот день сообщалось о возвращении контроля над хутором Олешня под Курском.

Также в российском военном ведомстве сообщили о продолжении боём в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

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#вс рф
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