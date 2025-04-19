Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Верховный Главнокомандующий объявил о том, что Россия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям.
Путин приказал российским военнослужащим в указанный период прекратить все боевые действия. При этом он выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.
Вместе с тем, лидер подчеркнул, что ВС РФ всё равно должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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Путин приказал российским военнослужащим в указанный период прекратить все боевые действия. При этом он выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.
Вместе с тем, лидер подчеркнул, что ВС РФ всё равно должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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Анастасия Чинкова