США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории

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США представили союзникам новые предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в числе условий – смягчение санкционных ограничений против России в случае длительного прекращения огня, сохранение занятых Москвой территорий и целый перечень условий остановки боевых действий. Что касается, находящихся под контролем ВС РФ территорий, не уточняется, идёт ли речь о фактически контролируемых территориях или же о регионах, которые целиком вошли в состав России.
Также подчёркивается, что с повестки дня будут сняты обсуждения стремления Украины вступить в НАТО.
Источник агентства отказался предоставлять более конкретные детали, сославшись на конфиденциальность обсуждений.
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Также подчёркивается, что с повестки дня будут сняты обсуждения стремления Украины вступить в НАТО.
Источник агентства отказался предоставлять более конкретные детали, сославшись на конфиденциальность обсуждений.
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Анастасия Чинкова