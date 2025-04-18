США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории

Если Берлин решится поставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это серьезно дестабилизирует обстановку. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, отправку Киеву 100 или 200 этих высокоточных ракет заметно отразится на сложившейся ситуации.