ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области

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Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, группировка поразила формирования трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Уточняется, что украинские войска потеряли свыше 240 солдат, восемь машин и несколько орудий полевой артиллерии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова