В ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в небе над Украиной

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О потере истребителя Су-27 в небе над Украиной заявили воздушные силы ВСУ. В заявлении сказано, что все произошло при выполнении задания по отражению атаки ударных дронов и поддержке войск.
«Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания <...> был потерян истребитель Су-27 воздушных сил», — говорится в публикации.Причины потери истребителя устанавливаются. Успевшего катапультироваться летчика госпитализировали. Перед этим в республике сообщали о гибели летчика F-16, судьбу воздушного судна не уточняли. По словам нардепа Верховной рады Марьяны Безуглой, на Украине до сих пор не отрегулировали систему распознавания воздушных целей.
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Никита Кротов