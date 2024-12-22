Путин отреагировал на атаку БПЛА в Казани

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России. Об этом российский лидер сообщил в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к руководству столицы Татарстана.
Путин добавил, что враг еще пожалеет о том, что он «пытается сделать у нас в стране». Глава государства выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в ходе атаки вражеских дронов на город.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
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Екатерина Коршунова