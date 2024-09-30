Путин заявил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне

Украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».