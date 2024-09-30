Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад готовил украинскую армию к новой войне. Об этом он сообщил в своем видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
«Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне», — сказал президент.
По его словам, они собирались устроить карательную акцию на юго-востоке, как весной и летом 2014 года. Он сообщил, что среди целей были обозначены не только Донбасс, но и Крым, а также и другие регионы Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВС России вынудили сдаться в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у Красногоровки
Российские военные уничтожили систему ПВО IRIS-T в Запорожье
Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки
Дарья Осипова