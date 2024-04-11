В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость учитывать геополитические изменения во время переговоров по украинскому вопросу, называя игнорирование этого фактора недальновидным, передает РИА Новости.
«Действительно, был согласован документ. Но за два года — кстати, почти ровно за два года — ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — отметил Песков.Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. По данным швейцарской газеты Temps, МИД страны не исключает, что на этой конференции в этом году будет рассматриваться проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.
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Артем Кузьмин