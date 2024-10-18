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Путин высказался об уважении к некоторым странам

Путин: РФ уважает страны, которые добиваются мира на Украине переговорами
18 октября 2024, 18:41
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Россия уважительно относится к руководствам стран, которые настроены на завершение украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.


«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее», — отметил российский лидер.
Он добавил, что эти страны настроены на ближайшее окончание конфликта путем мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россия также стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

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Президент РФ Путин: киевский режим выдвигает свои требования, это не переговоры
18 октября 2024, 18:49

Фото: Владимир Путин (сайт Кремля)

Киевский режим не ведет переговоры, а просто выдвигает свои требования, заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС президент России Владимир Путин.
«Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все», — сказал глава государства.
Перед этим Путин упоминал документ, на базе которого российская сторона готова говорить с киевским режимом.

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Тогда руководство на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.

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Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира
18 октября 2024, 18:31

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира…» — сказал президент.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Российская сторона предлагает мирное урегулирование конфликта, однако киевский режим требует от западных союзников все больших ресурсов для продолжения боевых действий.

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#война
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Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине
18 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Diy13

Определять сроки завершения украинского конфликта контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

Российский лидер также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине.

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Эксперт оценил попытку ВСУ возвести укрепления в Курской области
Полковник Кошкин: ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области
18 октября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области, ведь бойцы ВС РФ контролируют все пути с учетом тех, по которым идут грузы для Украины. Такое мнение журналистам «Ленты.ру» выразил отставной полковник Андрей Кошкин.
«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу, Работа наших военных весьма результативна», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что российские военные успешно наступают под Курском, уничтожая вражескую технику и сужая огневой мешок.

Ранее сообщалось, что украинские неонацисты в спешке начали возводить низкокачественные укрепления в Курской области.

Нападение на Курскую область произошло в начале августа, противник получил отпор, бои в регионе идут до сих пор.

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#новости
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Путин раскрыл, чем закончится СВО
Путин: Россия одержит победу в конфликте на Украине
18 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/macky_ch

Россия одержит победу в спецоперации. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Президент отметил, что Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

«Победа будет за нами», — заявил Путин.

Он также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Хотя в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако по словам президента, неясно, способна ли на это Украина.

Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

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Путин назвал одно условие для переговоров с Украиной
Путин: РФ готова говорить с Украиной на основе стамбульских соглашений 2022 года
18 октября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Diy13

Российская сторона готова говорить о мирном завершении украинского конфликта, но основой для этого должны быть стамбульские соглашения 2022 года. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«…Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», — сказал президент в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.

После начала боевых действий в Донбассе в 2022 году РФ говорила с Украиной в Турции и РБ. Позже, когда Россия отвела войска от Киева, украинская власть «выбросила» договоренности, запретив диалог с Россией на законодательном уровне.

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ТАСС: боевики ВСУ в спешке создают бетонные укрепления в Курской области
18 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур РФ.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — прокомментировал собеседник.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили от противника населенный пункт Плехово под Курском. В Минобороны РФ информацию официально не подтверждали. По информации журналистов, артиллеристы работали по ВСУ в Судже.

Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.

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#украина
#россия
#война
#сво
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#конфликт
#курская область
#новости
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Российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен под Курском
В Курской области российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен
18 октября 2024, 16:55

Фото: iStock/Leestat

Российские бойцы в Кореневском районе Курской области уговаривали солдата ВСУ сдаться в плен. Об этом сообщает военкор WarGonzo в Telegram-канале.
Уточняется, что военные ВС РФ из полуразрушенного строения разговаривали с украинским боевиком во время перестрелки. Они хотели, чтобы военный ВСУ перешел на их сторону.

Ранее пленный боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников рассказал, что командование украинской армии под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#курская область
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Пленный боевик ВСУ раскрыл, где их готовили для нападения на Курскую область
Боевиков ВСУ для нападения на Курскую область готовили в Польше
18 октября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинских боевиков для нападения на Курскую область готовили в Польше, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Виталий Озимов.
«Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область», — пояснил он.
Озимов добавил, что предстоящую цель долго скрывали от рядового состава, а сам собеседник узнал об этом чуть больше месяца назад, 4 сентября. Озимов родился в 1994 году, по воинской специальности является водителем-сапером.

Ранее один из военнопленных боевиков ВСУ дал характеристику армии и офицерам Украины.

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#мир
#украина
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#конфликт
#курская область
#всу
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