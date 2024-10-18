Путин высказался об уважении к некоторым странам

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Россия уважительно относится к руководствам стран, которые настроены на завершение украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее», — отметил российский лидер.Он добавил, что эти страны настроены на ближайшее окончание конфликта путем мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россия также стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.
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