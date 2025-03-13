Путин озвучил решение РФ по предложенному США перемирию

Владимир Зеленский согласился на предложение США о прекращении огня на 30 суток, чтобы столкнуть РФ и США лбами. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Такое заявление опубликовано на сайте его движения.