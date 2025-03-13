Путин озвучил решение РФ по предложенному США перемирию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на 30-дневное перемирие, однако есть множество важных вопросов, которые необходимо решить. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Как Украина будет использовать эти 30 дней? Будет продолжать мобилизацию? Будет перевооружать армию? В целом идею мирного завершения конфликта мы поддерживаем, но есть много вопросов, которые нужно обсудить», — заявил Путин.
Он также добавил, что ВС РФ наступают почти по всей линии соприкосновения, и пока непонятно, как именно будет решаться ситуация на протяжении почти двух тысяч километров по линии фронта в случае перемирия, и кто будет вести контроль остановки боевых действий.
Путин также задался вопросом, что в случае перемирия делать с ВСУ, находящимися в Курской области.
По словам российского лидера, это серьезные вопросы, которые еще предстоит решить.
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