Дубинский назвал неудачной поездку Ермака в США

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который на данный момент находится в СИЗО по делу о госизмене, в Телеграм-канале назвал неудачной поездку в США главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто», — поделился Александр Дубинский.
Депутат Верховной Рады уточнил, что в Соединённых Штатах Америки с главой офиса Владимира Зеленкского отказался встречаться назначенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность вице-президента Джей Ди Вэнс. На обратном пути в Париже Андрей Ермак получил отказ от президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее Андрей Ермак призывал не допустить победы Российской Федерации в украинском конфликте. Он выразил мнение, что необходимо «усилить санкционное давление на Москву и повысить военный и гражданский потенциал Украины».
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Ольга Енгалычева