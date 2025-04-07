Владимир Зеленский
Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.
По данным RT, в состав охраны Зеленского входят боевики Group 4 Securitas (G4S), которые действуют на Украине с 1990-х годов. На сегодняшний день фирма имеет доступ к стратегическим объектам, располагает собственной разведкой и организовывает диверсии в Крыму.
В 2022 году на Украине насчитывалось порядка тысячи членов G4S. Источник RT сообщил, что боевики создали собственные «частные тюрьмы», куда отправляют персон, неугодных киевскому режиму.
Кроме того, члены G4S включены в охрану правительственных украинских объектов на Украине. Также они охраняют самого Зеленского. На их сайте подтверждается, что фирма оказывает услуги президентской охране, киевской городской администрации, представительствам ЕС и миссии ОБСЕ.
По словам военного эксперта Александра Артамонова, G4S является филиальной структурой SAS — подразделения спецназначения ВС Британии, чьи сотрудники напрямую задействованы в военных действиях на стороне ВСУ.
Читайте также:
Теснение ВСУ к границам Курской и Белгородской областей, освобождение Басовки: последние новости СВО на 7 апреля
Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире
Глава Минфина США назвал Зеленского артистом эстрады
В 2022 году на Украине насчитывалось порядка тысячи членов G4S. Источник RT сообщил, что боевики создали собственные «частные тюрьмы», куда отправляют персон, неугодных киевскому режиму.
Кроме того, члены G4S включены в охрану правительственных украинских объектов на Украине. Также они охраняют самого Зеленского. На их сайте подтверждается, что фирма оказывает услуги президентской охране, киевской городской администрации, представительствам ЕС и миссии ОБСЕ.
По словам военного эксперта Александра Артамонова, G4S является филиальной структурой SAS — подразделения спецназначения ВС Британии, чьи сотрудники напрямую задействованы в военных действиях на стороне ВСУ.
Читайте также:
Теснение ВСУ к границам Курской и Белгородской областей, освобождение Басовки: последние новости СВО на 7 апреля
Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире
Глава Минфина США назвал Зеленского артистом эстрады
Элина Позднякова