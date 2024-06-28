Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря

Фото: istock/Oleksii Liskonih
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
В оборонном ведомстве заявили, что над акваторией Черного моря увеличилась интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Это свидетельствует о большой вовлеченности стран НАТО и США в конфликт на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении
Дарья Осипова