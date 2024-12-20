Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Германии и Франции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.
Новоиспечёнными гражданами Российской Федерации оказались уроженцы Швейцарии Франции, Италии, Бельгии, Германии и Соединённых Штатов Америки.
Ещё Владимир Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, Марине Нуньес Беспаловой, которая родилась в Москве и раньше работала заместителем главы Министерства культуры Мексики, и её несовершеннолетней дочери.
Помимо того, в гражданство Российской Федерации приняты уроженцы Узбекистана, Китая и Демократической Республики Конго.
Ранее семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Как подчеркнула журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало.
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Ещё Владимир Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, Марине Нуньес Беспаловой, которая родилась в Москве и раньше работала заместителем главы Министерства культуры Мексики, и её несовершеннолетней дочери.
Помимо того, в гражданство Российской Федерации приняты уроженцы Узбекистана, Китая и Демократической Республики Конго.
Ранее семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Как подчеркнула журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало.
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Ольга Енгалычева