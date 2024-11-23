Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключён не ранее 1 декабря. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый закон касается мобилизованных, проходивших службу по призыву в ВС РФ, и их супругов. При этом контракт с Минобороны РФ должен быть заключён не ранее 1 декабря 2024 года на срок в один год и более для выполнения задач СВО на Украине. Законом устанавливается прекращение кредитных обязательств этой категории граждан.
При этом в документе говорится, что обязательства прекращаются, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по кредиту. Решение будет принято, если в совокупности кредитное обязательство не превышает 10 миллионов рублей.
Также исполнительное производство будет прекращено в случае гибели мобилизованного (добровольца, контрактника), объявлении судом его умершим или признании его инвалидом I группы.
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При этом в документе говорится, что обязательства прекращаются, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по кредиту. Решение будет принято, если в совокупности кредитное обязательство не превышает 10 миллионов рублей.
Также исполнительное производство будет прекращено в случае гибели мобилизованного (добровольца, контрактника), объявлении судом его умершим или признании его инвалидом I группы.
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Анастасия Чинкова