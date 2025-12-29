ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР
Российские военные освободили село Диброва в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по силам противника в Купянске-Узловом, Подолах, Глушковке в Харьковской области, а также в Дробышево, Красном Лимане и Ильичевке в ДНР. В результате боевых действий ВСУ потеряли более 210 бойцов, пять боевых бронированных машин, 21 пикап и пять складов с боеприпасами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
