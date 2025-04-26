Путин подтвердил готовность к диалогу с Украиной без предварительных условий

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Путин провёл встречу с Уиткоффом, своим помощником Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой указал на готовность российской стороны возобновить переговорный процесс с Украиной без предварительных условий.
Песков подчеркнул, что ранее президент неоднократно заявлял об этом.
По итогам переговоров Ушаков подчеркнул, что беседа со спецпредставителем Дональда Трампа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию украинского конфликта, но и по иным международным вопросам. Москва и Вашингтон продолжат диалог, добавил помощник президента.
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Песков подчеркнул, что ранее президент неоднократно заявлял об этом.
По итогам переговоров Ушаков подчеркнул, что беседа со спецпредставителем Дональда Трампа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию украинского конфликта, но и по иным международным вопросам. Москва и Вашингтон продолжат диалог, добавил помощник президента.
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Анастасия Чинкова