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Путин подтвердил готовность к диалогу с Украиной без предварительных условий

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Путин провёл встречу с Уиткоффом, своим помощником Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой указал на готовность российской стороны возобновить переговорный процесс с Украиной без предварительных условий.

Песков подчеркнул, что ранее президент неоднократно заявлял об этом.

По итогам переговоров Ушаков подчеркнул, что беседа со спецпредставителем Дональда Трампа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию украинского конфликта, но и по иным международным вопросам. Москва и Вашингтон продолжат диалог, добавил помощник президента.

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В Генштабе ВС РФ подтвердили участие бойцов из КНДР в обороне Курской области
26 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтвердил участие северокорейских войск в освобождении Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
Ранее в этот день Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Начальник Генштаба российской армии подчеркнул, что солдаты корейской армии совместно с бойцами ВС РФ держали оборону Курской области. Военнослужащие КНДР показали профессионализм при выполнении боевых заданий, а также проявили стойкость и отвагу, добавил Герасимов.

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#всу
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ВС РФ освободили Поповку в Белгородской области
26 апреля 2025, 15:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что бойцами подразделений группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп около населённого пункта Поповка. В настоящее время там проводится поиск и ликвидация отдельных боевиков ВСУ, которые скрываются в приграничных лесополосах.

Напомним также, что Герасимов в субботу доложил Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

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#вс рф
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#сво
#военные
#владимир путин
#россия
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«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн назвал историческим событием освобождение Курской области от ВСУ
26 апреля 2025, 14:52

Александр Хинштейн (фото: Telegram @Hinshtein)

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал полное освобождение российского региона от ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, что в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.

Хинштейн подчеркнул, что российские военнослужащие сломили последние рубежи обороны ВСУ, выдавив украинских военных за пределы России.

Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков

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#курская область
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Курская область полностью освобождена от ВСУ
Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области
26 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/N-sky

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. В начале марта этого года ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней полностью освободили порядка 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения российским войскам удалось вернуть под контроль более 60 населённых пунктов, свыше половины из которых, в том числе Суджу, освободили за последние два месяца.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков.

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#курская область
#всу
#вс рф
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#владимир путин
#дмитрий песков
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ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине
26 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/bilalulker

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Глосс погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Отмечается, что 21-летний Глосс погиб весной 2024 года. Его мать Джулиан Галлина с февраля прошлого года занимает должность замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям.

Неназванный представитель ведомства подчеркнул, что ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом нацбезопасности.

В свою очередь отец погибшего Ларри Глосс в беседе с The Washington Post отметил, что его сын погиб на территории ДНР. Он утверждает, что Майкл сражался на стороне России против украинской армии.

Глосс добавил, что для всей семьи стала неожиданностью новость о том, что молодой человек был как-то связан с ВС РФ.

Мужчина также подчеркнул, что из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре после передачи останков родным.

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