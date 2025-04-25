Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершены

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Переговоры главы государства Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткофффом в Кремле завершились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Агентство распространило видео, на котором кортеж, где, предположительно, находится Уиткофф, покинул Кремль.
Автоколонна прибыла на территорию Кремля, примерно, в 13:50 по Москве, а уже в 14:20 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что Путин принимает гостя. Уточняется, что встреча длилась около трех часов.
Утром сообщалось, что частный борт США прибыл во «Внуково-2», а после кортеж проследовал в Москву в сопровождении полиции.
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Никита Кротов