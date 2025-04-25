Путин принимает Уиткоффа в Кремле — Песков

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава государства Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России принимает в Кремле Стива Уиткоффа», — прокомментировал Песков.Стивен Уиткофф прилетел в Москву сегодня утром, 25 апреля. Сообщалось, что американский борт сел во «Внуково-2», а затем кортеж в сопровождении полиции направился в Москву. Накануне обозреватели журнала The Spectator отмечали, что урегулирование украинского кризиса будет зависеть от переговоров Путина с Уиткоффом. Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.
Читайте также:
«Как слон в посудной лавке»: политолог оценил поведение США
Трамп сделал неожиданный выпад в сторону Украины
Названы истинные цели попыток ВСУ прорваться через российскую границу
Никита Кротов