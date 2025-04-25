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Путин принимает Уиткоффа в Кремле — Песков

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России принимает в Кремле Стива Уиткоффа», — прокомментировал Песков.
Стивен Уиткофф прилетел в Москву сегодня утром, 25 апреля. Сообщалось, что американский борт сел во «Внуково-2», а затем кортеж в сопровождении полиции направился в Москву. Накануне обозреватели журнала The Spectator отмечали, что урегулирование украинского кризиса будет зависеть от переговоров Путина с Уиткоффом. Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

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«Как слон в посудной лавке»: политолог оценил поведение США
Политолог Дудчак: США ведут себя, как республиканский слон в посудной лавке
25 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/rarrarorro

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал, как в условиях санкций будет работать новое соглашение России и Китая о взаимной защите инвестиций.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения России с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение подписано на 10 лет.

«Ситуация изменилась из-за того, что Америка ведет себя, как республиканский слон в посудной лавке. Дональд Трамп делает все для того, чтобы позиции Китая и России наконец-то сблизились фактически, а не только на словах», — пояснил Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, шаги Трампа в отношении Китая приводят к тому, что Пекин перестал вести себя осторожно из боязни санкций США, так как всё, что можно было ввести, уже ввели.

Тем временем приближается сотый день президентства Трампа, которого опасается Киев, где уже начали звучать заявления, вторящие его мирному плану. Об этом рассказал «Известиям» экс-депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

25 мая глава украинской столицы Виталий Кличко признал, что Украине придется отказаться от части территорий ради окончания конфликта.

«Эти высказывания, они уже набирают обороты, потому что надо колебаться вместе с линией Трампа. Иначе будут санкции. Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — сказал Олейник.

По его словам, многие уже начали понимать, что ориентироваться надо на реалии на земле, а не на фантазии Зеленского, который сейчас оказался в безвыходном положении.

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Трамп сделал неожиданный выпад в сторону Украины
Трамп: конфликт на Украине начался после ее желания вступить в НАТО
25 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/Diy13

Конфликт на Украине развязал Киев своим желанием вступить в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time.
«Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы», — сказал республиканец.
Хозяин Белого дома говорил Владимиру Зеленскому, что у того «нет козырей» в конфликте. Недавно заокеанский лидер заявлял, что крымский полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. Владимир Зеленский не раз выражал мнение, что Украину якобы должны принять в альянс, однако на Западе не торопятся с решением.

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#новости
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Веру Брежневу предложили внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ
Бородин призвал внести Веру Брежневу в списки террористов из-за поддержки ВСУ
25 апреля 2025, 14:09

Вера Брежнева (Фото: Instagram**, @ververa)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка перешла на украинский язык и открыто поддерживает ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.
«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооружённых сил Украины», — сказал глава ФПБК изданию «Страсти».
Он подчеркнул, что направит официальный запрос сегодня, 25 апреля.

Несмотря на отъезд из России, Вера продолжает исполнять свои хиты на русском языке на концертах за границей.

Ранее представители общественного движения «Зов народа» направили главе СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой снять статус иностранного агента с рэп-исполнителя Моргенштерна*.

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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
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Трамп: Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине
25 апреля 2025, 13:52

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
Глава США выразил мнение, что причиной начала войны стало то, что Украина заговорила о вступлении в НАТО. По данным издания, «мирная сделка», которую стремится заключить Трамп, подразумевает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Милонов призвал отложить установку памятников, чтобы поддержать участников СВО
25 апреля 2025, 13:30

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отложить вопрос об установке памятников, чтобы вместо этого перенаправить деньги на поддержку участников СВО.
Таким образом он в беседе с «Татар-информом» прокомментировал инициативу депутата Сергея Миронова установить в каждом регионе РФ мемориальные комплексы в честь павших бойцов Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине.
«Памятники — это хорошо. Такую инициативу, конечно, никто не может не поддерживать, но обсуждать этот вопрос лучше после завершения спецоперации. А сейчас самое главное — обеспечить достойную заботу тем, кто получил увечье, ранение в ходе боевых действий», — считает парламентарий.
Милонов добавил, что после окончания СВО также нужно будет найти рабочие места для всех участников спецоперации и поддержать семьи погибших бойцов.
«Меня вот эта ситуация на данный момент больше беспокоит», — пояснил Милонов.
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