Путин подтвердил настрой на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Эрдоган в пятницу, 18 июля, провели телефонный разговор. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также обострение ситуации в Сирии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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