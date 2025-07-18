Путин подтвердил настрой на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

18 июля 2025, 19:38

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.