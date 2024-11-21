ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

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ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на украинские источники.
Минобороны России не комментировало данные сведения.
Отмечается, что по зданию завода были произведены шесть ударов, в результате которых «Южмаш» был полностью разрушен.
Также канал приводит кадры попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. По предварительным данным, эти ракеты были оснащены боеголовками с фугасными боевыми частями, масса которых достигала нескольких тонн.
Завод, помимо своей основной функции, занимался ремонтом американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard.
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Отмечается, что по зданию завода были произведены шесть ударов, в результате которых «Южмаш» был полностью разрушен.
Также канал приводит кадры попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. По предварительным данным, эти ракеты были оснащены боеголовками с фугасными боевыми частями, масса которых достигала нескольких тонн.
Завод, помимо своей основной функции, занимался ремонтом американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard.
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Анастасия Чинкова