Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на украинские источники.
Минобороны России не комментировало данные сведения.

Отмечается, что по зданию завода были произведены шесть ударов, в результате которых «Южмаш» был полностью разрушен.



Также канал приводит кадры попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. По предварительным данным, эти ракеты были оснащены боеголовками с фугасными боевыми частями, масса которых достигала нескольких тонн.

Завод, помимо своей основной функции, занимался ремонтом американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard.

Читайте также:

Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты

Politico: Украина намерена потребовать у Байдена ракеты Tomahawk
#вс рф
#украина
#ракетный удар
#завод
#данные
#кадры
#минобороны
Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности
Зеленский: РФ ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября 2024, 16:11

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 ноября армия России нанесла по Днепропетровску удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — сообщил Зеленский.
Ранее украинские и российские СМИ писали, что 21 ноября ВС РФ впервые ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Предприятие является ключевым предприятие ракетно-космической отрасли Украины. Также там ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. В результате российского удара завод был полностью уничтожен.

По данным Воздушных сил Украины, ракета была запущена из Астраханской области с полигона Капустин Яр.

Западные СМИ отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная баллистическая ракета. Они ссылаются на официальных лиц и утверждают, что удар нанесен баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной.

Тем временем, сейчас по всей территории Украины объявлена угроза применения баллистического вооружения. Украинские источники сообщают, что ещё одна российская МБР пошла на взлёт с полигона Капустин Яр.

Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».

Читайте также:

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты

Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
#скорость
#танки
#предприятие
#сми
#полигон
#ракета
#вс рф
#зеленский
#вооружения
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США
21 ноября 2024, 16:10

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Украинские СМИ утверждают, что ВС РФ якобы запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях. Российская сторона эту информацию не подтверждала. О характеристиках этой ракеты и её особенностях расскажет «Радио 1».

Ракета РС-26 «Рубеж»


РС-26 «Рубеж» — это российский мобильный ракетный комплекс средней дальности, разработанный на основе РС-24 «Ярс». Его ключевая особенность — возможность обходить современные системы противоракетной обороны.

«Рубеж», как и другие современные системы вооружения, отличается высокой степенью автоматизации. Это позволяет свести к минимуму участие оператора в процессах от подготовки к запуску до выполнения боевой задачи. Такая особенность упрощает использование комплекса и сокращает время на подготовку к запуску.

Характеристики РС-26 «Рубеж»


  • Дальность полёта ракеты — до 11 тысяч километров;
  • дальность стрельбы — от 2 до 6 тысяч километров;
  • четыре термоядерные боеголовки индивидуального наведения;
  • мощность боеголовок: 150–300 килотонн;
  • длина ракеты с головной частью — около 23 метров;
  • диаметр ракеты — два метра;
  • масса боевой нагрузки — 1000–1200 килограммов;
  • дальность поражения — до 3500 километров;
  • количество боевых блоков — 3–6;
Ракеты РС-26 вызвали сильную обеспокоенность среди мировых военных экспертов. Одной из ключевых особенностей нового комплекса является использование высокопрочных полимерных материалов, что позволило значительно снизить массу ракеты по сравнению с её предшественником. Например, ракета "Ярс" весит 120 тонн, в то время как "Рубеж" всего 80 тонн, однако при этом боеголовка РС-26 имеет мощность 1,2 мегатонны, распределённую на четыре боевых элемента.

Кроме того, РС-26 обладает быстрым и компактным стартом: разгонный участок ракета проходит за менее чем 5 минут. Это делает её запуск практически незаметным для европейских наземных систем НАТО. Также ракеты способны постоянно менять свою траекторию и высоту, что значительно усложняет задачу противоракетной обороны стран Запада.

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Почему РС-26 «Рубеж» не применяли


В период с 2011 по 2015 год проводились испытания РС-26 «Рубеж», которые завершились успешно. Планировалось, что в 2015 году этот комплекс будет принят на вооружение 29-й гвардейской ракетной дивизии, расположенной в Иркутске. Однако этого не случилось, и в 2018 году стало известно, что «Рубеж» не вошёл в государственную программу вооружения до 2027 года из-за недостатка финансирования.


Подбил украинский вертолет: почему пулемет «Корд» называют лучшим в мире и что о нем известно
Подбил украинский вертолет: почему пулемет «Корд» называют лучшим в мире и что о нем известно

Реакция США на РС-26 «Рубеж»


В Соединённых Штатах Америки пришли к выводу, что ракета РС-26 «Рубеж» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно этому документу, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним радиусом действия (от 1000 до 5500 километров) и меньшим радиусом (от 500 до 1000 километров). Более того, участники соглашения обязались не производить, не испытывать и не развёртывать подобные ракеты в будущем.

Кроме того, новый комплекс вызывает опасения с точки зрения соблюдения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также вызывает беспокойство у многих стран из-за своих возможностей и способности обходить современные системы противоракетной обороны.

Читайте также:

«Сатана 2»: на что способен ракетный комплекс «Сармат», характеристики, особенности, реакция Запада

Угроза для ВСУ: чем опасен БПЛА «Орлан-10», характеристики, фото и применение на СВО

Военный эксперт Матвиийчук назвал самое мощное российское оружие в зоне СВО
#оружие
#испытания
#комплекс
#вооружение
#ракета
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Грабежи и мародерство»: ВСУ обворовывают население Купянска при поддержке местной власти
Прибывшие в Купянск боевики ВСУ занимаются грабежом и мародерством
21 ноября 2024, 15:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ в Купянске и соседних поселениях занимаются грабежом и мародерством при поддержке местной администрации. Об этом сообщил на брифинге замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих поселениях вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений. Вновь прибывшие военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами», — рассказал Лисняк.

По его словам, местные жители жалуются, что боевики ВСУ воруют мебель из школ, трансформаторы, стройматериалы и гуманитарную помощь и распродают ворованное частным предпринимателям.

При этом предполагается, что в этом замешан и назначенный Киевом глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Он за определенную сумму предоставляет украинским боевикам служебный грузовой автотранспорт для перевозки ворованного имущества.

Беседин также отменил работу маршрутных автобусов для жителей Купянска. Теперь они могут покинуть город только на такси, стоимость услуг которого увеличилась в несколько раз.

Читайте также:

«Решающий рывок»: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион России

Кимаковский: ВСУ терпят фиаско на всей линии боевого соприкосновения

ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища
#помощь
#такси
#перевозки
#мебель
#город
#жители
#регион
#стройматериалы
#всу
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Решающий рывок»: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион России
РИА Новости: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион РФ
21 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт переходит в зимнюю фазу, а непростые погодные условия сказываются на ведении боевых действий, поскольку земля замерзает и леса больше не помогут укрываться от беспилотников. При этом стороны стараются занимать более выгодные позиции, пишет РИА Новости.
Отмечается, что российским военным удалось значительно продвинуться в западной части Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас основной целью ВС РФ является Красноармейск (украинское название – Покровск), который служит путём снабжения донбасской группировки ВСУ.

Также российские войска сейчас сосредоточены на освобождении Курахова, чтобы заставить украинских военных отступить и оставить им лишь узкие коридор на запад, как уже делалось при освобождении Угледара и Авдеевки.

ВСУ, тем временем, копят западное вооружение, чтобы предпринять попытку наступления на один из приграничных регионов России. Так, войска уже в течение нескольких месяцев не использовали ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

В материале агентства также указано, что для киевских властей очень важно показать свою способность проводить крупные военные операции до инаугурации Дональда Трампа.

Читайте также:

Сырский раскрыл, какие войска ВСУ первыми вошли в Курскую область

ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища

Депутат Верховной Рады рассказал, что Киев может дать согласие на заморозку конфликта
#всу
#вс рф
#сво
#военные
#вооружение
#операции
#днр
#запад
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кимаковский: ВСУ терпят фиаско на всей линии боевого соприкосновения
21 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Diy1

На всём протяжении линии боевого соприкосновения подразделения Вооружённых сил Украины терпят фиаско. На многих направлениях они вынуждены отступать под натиском российских военных.
Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинский лидер Зеленский на данный момент чётко понимает, что если Запад, то есть НАТО, не будет вовлечён в военное противостояние, то Украина фактически обречена на поражение.

Советник Пушилина также добавил, что поставки Киеву западного вооружения не повлияли на ситуацию на фронте. Так же как и ранее снабжение Украины западной техникой и вооружениями, включая хвалёные истребители F-16, не изменили рисунка боевых действий, в ходе которых российские войска неизменно одерживают верх, заключил Кимаковский.

Читайте также:

ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища

ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

В Великой Новоселке ВСУ оказались в огневом мешке
#украина
#поставки
#нато
#днр
#зеленский
#запад
#вооружения
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При атаке усадьбы Барятинских в Курской области ВСУ выпустили 11 снарядов HIMARS
21 ноября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Aterrassi

Появились подробности удара по усадьбе князей Барятинских в Курской области, который был нанесён накануне, 20 ноября. При атаке ВСУ использовали 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну управляемую авиабомбу.
Это уже вторая попытка украинских военных уничтожить объект архитектурного и культурного наследия XIX, напоминает телеграм-канал SHOT. Несмотря на солидное количество использованных ВСУ боеприпасов, в результате атаки никто не пострадал и самому историческому зданию ущерба нанесено не было. Но повреждения получили пять гражданских автомобилей.

Усадьба князей Барятинских считается визитной карточкой Курской области. За последние два месяца это уже вторая попытка ВСУ уничтожить историко-архитектурный объект культурного наследия. Во время предыдущей атаки 11 октября противник повредил административное здание на территории музея-усадьбы. Тогда ВСУ также использовали реактивные снаряды HIMARS.

Читайте также:

Власти Курской области сообщили о повреждении ВСУ исторической усадьбы Викторова

Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область

ВСУ вынуждены отступить в ДНР, Запорожской и Курской областях
#усадьба
#здание
#всу
#курская область
#рсзо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский раскрыл, какие войска ВСУ первыми вошли в Курскую область
Сырский: первыми в Курскую область вошли украинские десантники
21 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Десантно-штурмовые войска ВСУ были первыми частями, вошедшими на территорию Курской области. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своём Telegram-канале.
В поздравлении к ним он указал, что эти войска «были в авангарде».

Напомним, что украинские военные совершили вторжение на территорию Курской области 6 августа. Боевые действия на данном направлении продолжаются до сих пор. В регионе введён режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее, 24 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских военных оказались в окружении, началась их ликвидация. 4 ноября глава государства отметил, что освобождение Курской области находится в перспективе.

Читайте также:

ВС РФ сменили тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS вглубь России

Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

Попытка удара по Ейску Storm Shadow, окружение ВСУ под Курском, штурмы на Купянском направлении: последние новости СВО
#всу
#александр сырский
#военные
#владимир путин
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: Украина намерена потребовать у Байдена ракеты Tomahawk
21 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/ e-crow

Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена санкционировать использование ракет Tomahawk для ударов по территории РФ, рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в беседе с Politico.
Представители киевского режима раздумывают над возможностью использования оружия Соединённых Штатов Америки до возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа. На Украине размышляют о задействовании ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам на территории Российской Федерации.

Киевские власти не делали никаких официальных заявлений о наличии у них Tomahawk. Дальность данного оружия составляет 2400 километров — это в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.

Американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х поделился, что запрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. У Вашингтона нет такого количества данных ракет даже для одной полноценной поставки, отметил аналитик.

Читайте также:

Дубинский: утечка плана Зеленского говорит об отказе Запада от запросов Киева

В США предрекли последствия из-за участия КНДР в конфликте на Украине

«И вот тогда начнется буря»: Зеленского призвали готовиться к худшему
#ракеты
#сша
#россия
#украина
#верховная рада
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища
21 ноября 2024, 14:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «СоловьёвLive».
Он отметил, что наиболее успешными для российских военных на данный момент являются покровское и кураховское направления. Там особенно активно ведут боевые действия бойцы группировки «Центр», которые ликвидируют противника между реками Соленая и Волчья, в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск), а также на берегу Кураховского водохранилища, где почти полностью зачищен берег.

Кроме того, российские войска взяли под контроль дорогу, которая являлась единственной возможностью ВСУ покинуть город.

Читайте также:

Депутат Верховной Рады рассказал, что Киев может дать согласие на заморозку конфликта

Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой

ПВО сбила две британские ракеты Storm Shadow над территорией России
#вс рф
#всу
#сво
#контроль
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате