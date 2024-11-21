Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подтвердил, что 21 ноября армия России нанесла по Днепропетровску удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — сообщил Зеленский.Ранее украинские и российские СМИ писали, что 21 ноября ВС РФ впервые ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Предприятие является ключевым предприятие ракетно-космической отрасли Украины. Также там ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. В результате российского удара завод был полностью уничтожен.
По данным Воздушных сил Украины, ракета была запущена из Астраханской области с полигона Капустин Яр.
Западные СМИ отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная баллистическая ракета. Они ссылаются на официальных лиц и утверждают, что удар нанесен баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной.
Тем временем, сейчас по всей территории Украины объявлена угроза применения баллистического вооружения. Украинские источники сообщают, что ещё одна российская МБР пошла на взлёт с полигона Капустин Яр.
Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».
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Элина Позднякова