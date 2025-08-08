Путин поговорил по телефону с Мирзиёевым

Достижения.рф

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс‑служба Кремля.



Путин поделился своей оценкой беседы 6 августа в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом; Мирзиёев поблагодарил за информацию и поддержал усилия по поиску путей урегулирования украинского кризиса.

Собеседники также обсудили сотрудничество в торговле, энергетике, культуре и гуманитарной сфере и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества между странами.

Беседа Путина и Уиткоффа длилась примерно три часа.

