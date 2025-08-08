Достижения.рф

ВСУ передали ВС России координаты скопления заградотрядов Нацгвардии

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ через мессенджер передали российской стороне координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады Национальной гвардии Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения российских силовых структур.



Отмечается, что на данный момент заградотряды Нацгвардии были разгромлены в трёх населённых пунктах Днепропетровской области.

Ранее Газета.Ru сообщала, что эти подразделения были переброшены для удержания линии фронта и сдерживания подразделений той же 31-й бригады ВСУ. Также поступали сведения, что командование отказывается эвакуировать раненых бойцов из заградотрядов.

Анастасия Чинкова

