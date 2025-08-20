Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

20 августа 2025, 14:11

Президент Путин обсудил по телефону с Эрдоганом развитие ситуации вокруг Украины

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации пресс‑службы Кремля, собеседники обсудили ряд тем, в том числе конфликт на Украине.