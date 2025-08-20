Путин поговорил с Эрдоганом по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации пресс‑службы Кремля, собеседники обсудили ряд тем, в том числе конфликт на Украине.
Стороны также затронули предстоящие переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и обсудили роль Стамбула в содействии диалогу между российской и украинской делегациями. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве и договорились поддерживать личные контакты.
Ранее колумнист проправительственной турецкой газеты Milliyet Озай Шендир назвал Турцию «идеальным» местом для саммита лидеров по украинскому урегулированию.
Некоторые СМИ сообщали, что в числе возможных площадок для встречи Путина и Владимира Зеленского рассматривается стамбульский аэропорт.
Читайте также: