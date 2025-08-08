Путин встретился с Совбезом и обсудил на совещании вопросы безопасности регионов
Владимир Путин провел в Кремле совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались региональная политика и вопросы обеспечения безопасности.
По информации с официального сайта Кремля, по теме выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
Стоит отметить, что предыдущее заседание Совбеза было посвящено национальной морской политике, а доклад по этому вопросу представил помощник президента Николай Патрушев.
Перед этим сообщалось, что президент Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писало Reuters, лидеры обсуждали международную повестку, включая ситуацию на Украине.
