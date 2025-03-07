Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла тело мужа с поля боя СВО

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вручить государственную награду Айдысмаа Монгуш — медику из Тывы, которая лично участвовала в эвакуации тела погибшего супруга с поля боя.
Решение было озвучено во время встречи главы государства с представителями фонда «Защитники Отечества», где одна из участниц предложила отметить подвиг женщины.
Как подчеркнула сама медик, командир разрешил ей покинуть часть по семейным обстоятельствам, однако официального приказа не было — действовала по собственной инициативе вместе с сослуживцем мужа.
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«Мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись и так мы вернулись оба домой», — поделилась Монгуш.Военный медик не стала добавлять, что вытаскивала мужа в одиночку, однако другая женщина указала на это и отметила президенту, что подобные действия заслуживают награды.
«Я с Вами согласен», — ответил Путин.Монгуш, служившая в 2023 году вблизи позиций мужа, но не имевшая возможности с ним встретиться, после известия о его гибели присоединилась к эвакуационной группе. Её супруг, Дажы Омак, погиб при выполнении боевых задач в составе штурмовой роты. Когда он ушел на СВО, то жена поехала следом в зону боевых действий.
Как подчеркнула сама медик, командир разрешил ей покинуть часть по семейным обстоятельствам, однако официального приказа не было — действовала по собственной инициативе вместе с сослуживцем мужа.
«Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это всё своему командиру. (...) Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали», — рассказала Монгуш.Читайте также:
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Мария Моисеева